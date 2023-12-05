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Феликс сжёг мосты, а «Тоттенхэм» просто жжёт. ХиТ#163

Феликс сжёг мосты, а «Тоттенхэм» просто жжёт. ХиТ#163
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Накануне завершился футбольный уик-энд в европейском футболе. Представляем вашем вниманию подкаст по самым горячим темам минувших выходных.

00.00 — Привет, звук!
00.59 — «Сити» создаёт, а «Тоттенхэм» реализует. Про матч с «Ливерпулем» тоже вспомнили.
29.30 — Тен Хаг провалил матч с «Ньюкаслом». Чего вообще хотел тренер?
55.43 — «Интер» прошёлся по «Наполи» (после весьма унылой ничьей с «Ювентусом»).
01:12.59 — «Байер» потерял очки, но мы всё равно его хвалим
01:25.14 — «Барселона» разобралась с расстановкой, а Феликс — с «Атлетико»

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