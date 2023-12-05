Феликс сжёг мосты, а «Тоттенхэм» просто жжёт. ХиТ#163

Накануне завершился футбольный уик-энд в европейском футболе. Представляем вашем вниманию подкаст по самым горячим темам минувших выходных.

00.00 — Привет, звук!

00.59 — «Сити» создаёт, а «Тоттенхэм» реализует. Про матч с «Ливерпулем» тоже вспомнили.

29.30 — Тен Хаг провалил матч с «Ньюкаслом». Чего вообще хотел тренер?

55.43 — «Интер» прошёлся по «Наполи» (после весьма унылой ничьей с «Ювентусом»).

01:12.59 — «Байер» потерял очки, но мы всё равно его хвалим

01:25.14 — «Барселона» разобралась с расстановкой, а Феликс — с «Атлетико»

Подписывайтесь на телеграм-каналы Окко Спорт и «Чемпионат»

Гриша отслеживает самое важное в АПЛ у себя в телеграм-канале

Кирилл восхищается голом Саки

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Звук»

• в приложениях Android

• в «Яндекс.Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster