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Гендиректор «Пари НН»: я обязан поддержать Юрана. Если не он, то никто

Гендиректор «Пари НН»: я обязан поддержать Юрана. Если не он, то никто
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о взаимодействии с главным тренером нижегородской команды Сергеем Юраном.

«Я ко всем людям адаптируюсь очень быстро. Мы познакомились в первый же день, когда меня назначили. Посмотрели друг другу в глаза, пожали руки, помолчали. Всё всё поняли, кто чем будет заниматься. И уже на следующий день мы с Сергеем Николаевичем перешли на ты. Он попросил, чтобы не было официоза. Серёжа, Давид — побежали, делаем.

И я обязан его поддерживать, потому что если не он, то никто. Он главный тренер. Понятно, что есть директор, совет директоров наверху, но он отвечает за результат команды. Если его не поддержать, какой смысл вообще всем этим заниматься?» — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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