Пивоваров рассказал, как будет определяться чемпион РПЛ в случае реформы лиги

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как может измениться формат чемпионата России. Он отметил, что ключевым вариантом станет проведение четырёх раундов плей-офф, в которых примут участие первые восемь команд по итогам чемпионата. При этом чемпион будет определяться по итогам «гладкого» чемпионата, а плей-офф станет отдельным турниром.

«Вариант с плей-офф после окончания «гладкого» чемпионата – не единственный? Он ключевой. То есть это проведение четырёх раундов плей-офф, участвуют первые восемь команд по итогам «гладкого» чемпионата.

Как будет определён чемпион? По итогам «гладкого» чемпионата. Плей-офф — это отдельный турнир и это вопрос брендинга. Сейчас главное – определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация.

На какой сезон прорабатываем эту реформу? На перспективу – на следующий сезон, на через сезон – когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать.

Вопрос о возвращении на систему «весна-осень»? Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто. Всё зависит от того, в каком формате будет осуществлён этот переход и что будет в случае, если запрет на участие в соревнованиях УЕФА будет снят», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, в РПЛ уже создана рабочая группа по реформированию формата чемпионата страны, а также прошло заседание комитета профессионального футбола в РФС. По словам президента Российской Премьер-Лиги Александра Алаева, возглавил рабочую группу по изменению формата чемпионата страны Павел Пивоваров.