Алаев: матчи 18-го тура РПЛ в случае переноса пройдут весной 2024 года

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут весной 2024 года в случае переноса из-за непогоды.

«Если из-за мороза матч не состоится, то он будет перенесён на весну. Общее собрание и бюро исполкома РФС определят дату. Есть резервная дата — 22 мая, она была определена в начале сезона. Но через общее собрание лиги и бюро исполкома РФС можно вносить корректировки, определить другую дату с учётом того, что такая ситуация, и в Кубке России, и по календарю есть возможность вносить изменения», — приводит слова Алаева ТАСС.

18-й тур РПЛ стартует 8 декабря матчем в Москве между «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». 9 декабря состоятся встречи «Спартак» — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Ростов» и «Зенит» — «Пари НН». 10 декабря пройдут игры «Факел» — «Динамо», «Сочи» — «Оренбург», «Краснодар» — ЦСКА и «Балтика» — «Рубин».