Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Дженоа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я тоже получал в лицо от гопоты». Черданцев оценил сериал «Слово пацана»

«Я тоже получал в лицо от гопоты». Черданцев оценил сериал «Слово пацана»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор и журналист Георгий Черданцев оценил нашумевший в России сериал «Слово пацана», а также поделился воспоминаниями об историческом периоде, в котором разворачивается действие сериала.

«Я думаю, что все обсуждают «Пацанов», потому что сериал настоящий. Про настоящих живых людей. Плохих или хороших, это неважно. Обсуждают «Пацанов» потому, что это не про выдуманных картонных героев, не случайно в сериале нет ни одного положительного персонажа, кто нашёл там героизацию или романтизацию уличных банд вообще непонятно. Получить черепно-мозговую травму — это ещё не худший вариант, стать инвалидом или быть забитым ногами насмерть в 14 лет под окнами своего дома — та ещё романтика.

«Пацаны» — это про жизнь, такую, какой она тогда была. Опасную для здоровья. Очень опасную. Я прекрасно помню то время. И хотя сам из центра Москвы, а не «с района» Казани, вот так же, как персонажи сериала, получил как раз году в 88-м или в 89-м кованым ботинком в лицо от приехавшей в МДМ гопоты. Просто так. Вообще ни за что. Меня спас продавец коммерческого ларька. А так бы всё могло закончиться хуже.

Хорошее кино. Классно сделанное. Никакой пропаганды там, конечно, нет. И странно искать пропаганду в своём собственном прошлом. Бояться прошлого тоже ни к чему. Какое было, такое и было, а вот вспомнить его полезно. А то что-то много ностальгии в последнее время», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Каким получился сериал «Слово пацана»: делимся впечатлениями от каждой серии. LIVE
Live
Каким получился сериал «Слово пацана»: делимся впечатлениями от каждой серии. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android