«Я тоже получал в лицо от гопоты». Черданцев оценил сериал «Слово пацана»

Известный спортивный комментатор и журналист Георгий Черданцев оценил нашумевший в России сериал «Слово пацана», а также поделился воспоминаниями об историческом периоде, в котором разворачивается действие сериала.

«Я думаю, что все обсуждают «Пацанов», потому что сериал настоящий. Про настоящих живых людей. Плохих или хороших, это неважно. Обсуждают «Пацанов» потому, что это не про выдуманных картонных героев, не случайно в сериале нет ни одного положительного персонажа, кто нашёл там героизацию или романтизацию уличных банд вообще непонятно. Получить черепно-мозговую травму — это ещё не худший вариант, стать инвалидом или быть забитым ногами насмерть в 14 лет под окнами своего дома — та ещё романтика.

«Пацаны» — это про жизнь, такую, какой она тогда была. Опасную для здоровья. Очень опасную. Я прекрасно помню то время. И хотя сам из центра Москвы, а не «с района» Казани, вот так же, как персонажи сериала, получил как раз году в 88-м или в 89-м кованым ботинком в лицо от приехавшей в МДМ гопоты. Просто так. Вообще ни за что. Меня спас продавец коммерческого ларька. А так бы всё могло закончиться хуже.

Хорошее кино. Классно сделанное. Никакой пропаганды там, конечно, нет. И странно искать пропаганду в своём собственном прошлом. Бояться прошлого тоже ни к чему. Какое было, такое и было, а вот вспомнить его полезно. А то что-то много ностальгии в последнее время», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.