Зимний кубок РПЛ пройдёт с 1 по 15 февраля в Абу-Даби

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что Зимний кубок Российской Премьер-Лиги пройдёт с 1 по 15 февраля в Абу-Даби.

«Мы завершаем работу по Зимнему кубку РПЛ. Ждём подтверждения одной зарубежной команды. Когда определимся, объявим официально состав и дату. Сейчас могу сказать, что турнир пройдёт в Абу-Даби с 1 по 15 февраля», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что в Зимнем кубке РПЛ примут участие четыре команды, среди них будут иностранные представители. В прошлом году турнир проходил со 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нём принимали участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победителем товарищеского соревнования стал «Спартак», выигравший в трёх матчах.