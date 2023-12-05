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Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятёрка» — 2023

Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятёрка» — 2023
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

По итогам голосования Тюкавин набрал 418 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — Никиты Кривцова из «Краснодара».

В 2023 году Тюкавин провёл 28 матчей в РПЛ и забил 11 голов. Также на его счету восемь матчей и два гола в Кубке страны. Кроме того, Константин провёл две игры за сборную России.

Всего на награду в этом году претендовали 16 игроков: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Артём Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»).

Напомним, в прошлом году обладателем премии «Первая пятёрка» стал Сергей Пиняев.

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