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«Динамо» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, видео голов, 4 декабря 2023 года

Мощное закрытие тура РПЛ! Остановит ли «Динамо» сенсационный «Рубин»? LIVE
Никита Паглазов
«Динамо» — «Рубин.» LIVE
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Личка против Рахимова — точно будет интересно.

Друзья, всем привет! 17-й тур РПЛ — настоящая жара. Особенно горячим получилось воскресенье, 3 декабря, где собралось сразу несколько топ-матчей. А закроется тур сегодня, в понедельник, 4 декабря.

В последнем матче тура встретятся «Динамо» и «Рубин». Команда Марцела Лички находится выше соперника в таблице, но именно казанцев в последнее время можно считать одной из главных сенсаций сезона. Рашид Рахимов умудрился построить в «Рубине» оборону, которая не позволяет оппонентам забивать уже на протяжении шести туров. Причём пять из этих шести матчей завершились победой казанцев. «Динамо» же выиграло две встречи подряд и в случае победы запрыгнет в топ-3.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет внимательно следить за матчем в Москве. Присоединяйтесь к нашему онлайну! Игра стартует в 19:30 мск.

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