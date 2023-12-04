Мощное закрытие тура РПЛ! Остановит ли «Динамо» сенсационный «Рубин»? LIVE

Друзья, всем привет! 17-й тур РПЛ — настоящая жара. Особенно горячим получилось воскресенье, 3 декабря, где собралось сразу несколько топ-матчей. А закроется тур сегодня, в понедельник, 4 декабря.

В последнем матче тура встретятся «Динамо» и «Рубин». Команда Марцела Лички находится выше соперника в таблице, но именно казанцев в последнее время можно считать одной из главных сенсаций сезона. Рашид Рахимов умудрился построить в «Рубине» оборону, которая не позволяет оппонентам забивать уже на протяжении шести туров. Причём пять из этих шести матчей завершились победой казанцев. «Динамо» же выиграло две встречи подряд и в случае победы запрыгнет в топ-3.

«Чемпионат» будет внимательно следить за матчем в Москве. Присоединяйтесь к нашему онлайну! Игра стартует в 19:30 мск.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.