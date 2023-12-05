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В «Динамо» отреагировали на победу Тюкавина в премии «Первая пятёрка» — 2023

В «Динамо» отреагировали на победу Тюкавина в премии «Первая пятёрка» — 2023
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Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на победу своего нападающего Константина Тюкавина в премии «Первая пятёрка» — 2023, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту России.

«Константин Тюкавин — обладатель премии «Первая пятёрка». Расшифровываем: перед вами лучший молодой игрок РПЛ в 2023 году! Наше настоящее и будущее», — написала пресс-служба бело-голубых в клубном телеграм-канале.

По итогам голосования Тюкавин набрал 418 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — Никиты Кривцова из «Краснодара».

В 2023 году Тюкавин провёл 28 матчей в РПЛ и забил 11 голов. Также на его счету восемь матчей и два гола в Кубке страны. Кроме того, Константин провёл две игры за сборную России.

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