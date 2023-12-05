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«Шеффилд Юнайтед» уволил Хекингботтома. Отставка Пола — первая в этом сезоне АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» уволил Хекингботтома. Отставка Пола — первая в этом сезоне АПЛ
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«Шеффилд Юнайтед» объявил о расставании с главным тренером команды Полом Хекингботтомом. Вместе с ним клуб покинули тренеры Стюарт Макколл и Марк Хадсон.

46-летний английский специалист возглавил «Шеффилд Юнайтед» в ноябре 2021 года. Под его руководством «клинки» вышли из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2022/2023. В нынешней кампании «Шеффилд» набрал пять очков в АПЛ и по состоянию на сегодняшний день располагается на последнем, 20-м месте турнирной таблицы.

В следующем матче внутреннего первенства «клинки» сыграют с «Ливерпулем». Игра состоится завтра, 6 декабря, на домашней для «Шеффилда» арене «Брэммел Лэйн». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по московскому времени.

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