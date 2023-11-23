Тренер «Шеффилд Юнайтед» — об «Эвертоне»: неправильно наказывать только одну команду

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Пол Хекингботтом высказался о лишении «Эвертона» 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Нельзя просто наказать одну команду. Нужны и другие действия, если были какие-либо нарушения», — приводит слова Хекингботтома Sky Sports.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что «Эвертон» лишили 10 очков а нарушение правил финансового фэйр-плей. В результате «ириски» опустились на 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сейчас на их счету всего четыре очка. Следующий матч в рамках внутреннего первенства команда Шона Дайча проведёт 26 ноября. В этот день в гости к «Эвертону» пожалует «Манчестер Юнайтед», располагающийся на шестом месте турнирной таблицы.