Хекингботтом стал четвёртым тренером в истории АПЛ, уволенным в декабре

Бывший наставник «Шеффилд Юнайтед» Пол Хекингботтом, об отставке которого клуба сообщил сегодня, стал четвёртым тренером в истории английской Премьер-лиги, уволенным в декабре.

46-летний английский специалист возглавил «Шеффилд Юнайтед» на постоянной основе в ноябре 2021 года. В текущем сезоне «клинки» набрали пять очков в АПЛ и по состоянию на сегодняшний день располагаются на последнем, 20-м месте турнирной таблицы. Ранее в декабре работы лишился Славен Билич — сербского специалиста уволил «Вест Бромвич» 16 декабря 2020 года.

До этого в декабре (27-го числа 2014 года) был уволен Нил Уорнок из «Кристал Пэлас», а ещё раньше (6 декабря 2010 года) «Ньюкасл» уволил Криса Хьютона. В следующем матче внутреннего первенства «Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем». Игра состоится завтра, 6 декабря, на домашней для «клинков» арене «Брэммел Лэйн».