Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Дженоа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хекингботтом стал четвёртым тренером в истории АПЛ, уволенным в декабре

Хекингботтом стал четвёртым тренером в истории АПЛ, уволенным в декабре
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший наставник «Шеффилд Юнайтед» Пол Хекингботтом, об отставке которого клуба сообщил сегодня, стал четвёртым тренером в истории английской Премьер-лиги, уволенным в декабре.

46-летний английский специалист возглавил «Шеффилд Юнайтед» на постоянной основе в ноябре 2021 года. В текущем сезоне «клинки» набрали пять очков в АПЛ и по состоянию на сегодняшний день располагаются на последнем, 20-м месте турнирной таблицы. Ранее в декабре работы лишился Славен Билич — сербского специалиста уволил «Вест Бромвич» 16 декабря 2020 года.

До этого в декабре (27-го числа 2014 года) был уволен Нил Уорнок из «Кристал Пэлас», а ещё раньше (6 декабря 2010 года) «Ньюкасл» уволил Криса Хьютона. В следующем матче внутреннего первенства «Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем». Игра состоится завтра, 6 декабря, на домашней для «клинков» арене «Брэммел Лэйн».

Материалы по теме
«Шеффилд Юнайтед» уволил Хекингботтома, это первая отставка в этом сезоне АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android