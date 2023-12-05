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Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить «Лион»

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить «Лион»
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Бывший главный тренер киевского «Динамо», «Зенита» и «Шахтёра» Мирча Луческу может возглавить французский «Лион». Об этом сообщает GSP.Ro.

После 14 сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Лион» заработал лишь семь очков и расположился на последней, 18-й строчке турнирной таблицы. 30 ноября руководство клуба объявило об увольнении итальянского специалиста Фабио Гроссо с поста главного тренера команды.

Напомним, 78-летний Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» в ноябре. Он возглавлял киевскую команду с 2020 по 2023 год. Ранее румынский специалист был главным тренером донецкого «Шахтёра» с 2004 по 2016 год. Ранее специалист также занимал пост главного тренера в «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде», «Интере», «Зените» и национальной команде Турции.

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