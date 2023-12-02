«Лион» проиграл «Лансу» в первом матче после увольнения Гроссо

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Лион». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Ланс» сумел одержать волевую победу — 3:2.

Уже к 15-й минуте матча «Лион» вышел вперёд благодаря голу Джейка О'Брайена. Однако ещё до перерыва «Ланс» сравнял счёт усилиями Уэсли Саида. Спустя семь минут после начала второй половины встречи пенальти реализовал игрок хозяев Пшемыслав Франковски. На 72-й минуте О'Брайен вновь отличился, сравняв счёт. Но уже через две минуты после этого Франковски оформил дубль, принеся победу своей команде — 3:2.

После 14 туров «Ланс» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Лиге 1 «Лион» заработал лишь семь очков и расположился на последней, 18-й строчке.