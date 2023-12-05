Тен Хаг: уверен, футболисты «Манчестер Юнайтед» поддерживают меня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о доверии со стороны футболистов своей команды.

«Я уверен, что игроки поддерживают меня. Вы могли наблюдать, например, за камбэком с «Брентфордом», за игрой с «Бёрнли», за матчем с «Фулхэмом». Каждый раз, когда команда включается, она демонстрирует отличный характер и решительность, а также стойкость. Мы будем вместе до конца», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что как минимум половина состава «Манчестер Юнайтед» недовольна работой тен Хага. На данный момент «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы набрали 24 очка после 14 туров.