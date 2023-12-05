«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за удаления Карраскаля в матче с «Зенитом» в Кубке

Московское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за удаления игрока Хорхе Карраскаля в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:0).

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть вторую жёлтую карточку Карраскаля. На 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Главный арбитр Кукуян показал Карраскалю вторую жёлтую карточку. На повторе видно, что колумбиец играл в мяч. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, на 74-й минуте Муми Нгамалё на рывке ушёл от Нуралы Алипа и сделал пас на линию штрафной, где Фёдор Смолов набежал и в касание пробил точно в угол.

Ответный матч Кубка России пройдёт 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.