ЦСКА анонсировал товарищеский матч с братским «Партизаном», который пройдёт зимой

Московский ЦСКА анонсировал товарищеский матч с братским «Партизаном», который пройдёт на зимних сборах.

«На сборе в Турции сыграем с «Партизаном»! 1 февраля в турецкой Анталье сыграем товарищеский матч с нашими братьями из Сербии. Ждём всех красно-синих на матче, в прошлом году было очень жарко! О времени матча и месте проведения сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

Напомним, 27 января 2023 года ЦСКА проводил товарищеский матч на зимних сборах с «Партизаном» (2:1). На той игре болельщики команд вместе пели кричалки и поддерживали оба клуба.

После 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги начинается зимняя пауза для российских клубов, которая продлится до марта.