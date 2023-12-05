В «Сан-Паулу» назвали неправдой информацию о возобновлении интереса ЦСКА к Велингтону

Жулио Касарес, президент бразильского «Сан-Паулу» назвал неправдой информацию о возобновлении интереса ЦСКА к левому защитнику Велингтону.

«ЦСКА возобновил интерес к защитнику Велингтону? Это неправда», — сказал Касарес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА снова постарается подписать Велингтона зимой 2024 года. Также появилась информация, что «Зенит» может перехватить левого защитника «Сан-Паулу» у армейцев. В прошлом сезоне Велингтон провёл 31 матч с учётом всех соревнований за бразильскую команду и записал на свой счёт две результативные передачи. Действующий контракт 22-летнего защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до конца декабря 2024 года.