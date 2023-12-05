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Агент Ренана опроверг слухи об уходе игрока в «Коринтинас»

Агент Ренана опроверг слухи об уходе игрока в «Коринтинас»
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, опроверг информацию о возможном уходе игрока в бразильский «Коринтианс». Об этом сообщает телеграм-канал «ВЗените».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Коринтианс» находится в шаге от того, чтобы достичь соглашения с санкт-петербургским клубом о переходе защитника сине-бело-голубых.

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.

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