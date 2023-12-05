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Семья игрока «Зенита» Ренана начала процесс переезда из России в Бразилию — Фабиани

Семья игрока «Зенита» Ренана начала процесс переезда из России в Бразилию — Фабиани
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Семья защитника «Зенита» Роберта Ренана начала готовиться к переезду в Бразилию. Об этом сообщает журналист Луисс Фабиани в соцсети X (ранее Twitter). По информации источника, игрок обороны сине-бело-голубых находится в шаге от перехода в «Коринтианс» на правах аренды.

Напомним, один из европейских клубов предложил «Зениту» € 25 млн за Ренана. При этом сине-бело-голубые не смогут получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы, поэтому рассматривается вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».

Ренан является воспитанником «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года.

В нынешнем сезоне Ренан провёл всего четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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