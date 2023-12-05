Промес стал лучшим игроком «Спартака» в ноябре

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком команды в ноябре, по мнению болельщиков. Футболист получит награду перед домашним матчем 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (9 декабря).

Промес получил 33% голосов. Вторым стал полузащитник Данил Пруцев (25%), третьим — вратарь команды Александр Максименко (19%).

Нидерландский форвард сыграл за красно-белых в ноябре в трёх матчах из пяти возможных. В этих играх футболист отметился четырьмя очками по системе «гол+пас» (2+2).

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.