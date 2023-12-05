«Бавария» намерена подписать хавбека «Реала Сосьедад» Субименди

Опорный полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди зимой может перейти в «Баварию». Об этом сообщает Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб хочет усилить центральную линию поля. Отмечается, что в контракте Субименди с «Реалом Сосьедад» прописана сумма отступных в размере € 60 млн. Представители «Баварии» работают над активацией опции выкупа испанского футболиста.

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В текущем сезоне Субименди провёл за «Реал Сосьедад» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к опорному полузащитнику «Фулхэма» Жоау Пальинье.