«Интер Майами» завершает подписание годичного контракта с Луисом Суаресом

Американский «Интер Майами» завершает подписание годичного контракта с нападающим Луисом Суаресом, сообщает The Athletic.

Источники сообщают, что ещё ничего окончательно не решено относительно того, в какой роли Суарес будет играть в команде. Лига обсудит возможные изменения в правилах состава этой зимой. У «Интер Майами» и всех других команд МЛС будет время до даты согласования игроков, чтобы окончательно утрясти назначения в своём составе. Дата согласования состава — вечер пятницы перед началом выходных в МЛС.

Клубам МЛС разрешено иметь трёх назначенных игроков. Это те футболисты, у которых зарплата может превышать бюджет команды. Среди таких Лионель Месси, Серхио Бускетс и Грегоре закончили прошлый сезон в качестве назначенных футболистов в американском клубе. Поэтому «Интер Майами» что-то надо сделать с Грегоре, чтобы подписать Суареса.