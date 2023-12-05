Нападающий «Гремио» Луис Суарес рассказал о своих проблемах со здоровьем.

«Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне. Я работал над восстановлением три месяца, а потом началась пандемия, объявили локдаун, и последний месяц я работал дома один. Это не одно и то же, что работать над квадрицепсами, не так, как если бы приходил физиотерапевт и разгибал твоё колено.

Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нём скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить. Перед матчем я принимаю три таблетки, ещё одну – на следующее утро, а ещё пользуюсь «Вольтареном» за несколько часов до матча.

И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина – из-за того, что я хромаю. Каждый день процедуры разные в зависимости от того, какую боль я испытываю. Мне нужно подумать о своём будущем. Настанет время, возможно, лет через 5-10, когда я захочу поиграть с друзьями в падел-теннис или в футбол пять на пять – и уже не смогу из-за остеоартрита. Нужно всё учесть», – приводит слова Суареса Infobae.