«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поборются с «Баварией» за Вирца

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» готовы включиться в гонку за подписание 20-летнего таланта. «Горожане» уже отправляли своих скаутов на матчи «Байера». Отмечается, что «аспириновые» сделают всё, чтобы сохранить ключевого игрока своей команды до конца сезона.

В текущем сезоне Вирц провёл за «Байер» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Вирцу со стороны мюнхенской «Баварии».