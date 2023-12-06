Определились все участники финального турнира женской Лиги наций УЕФА

Во вторник, 5 декабря, состоялись заключительные матчи группового этапа женской Лиги наций сезона-2023/2024 в Лиге A. По их итогам определились ещё два участника финальной стадии турнира.

В группе 1 Нидерланды дома разгромили Бельгию со счётом 4:0 и заняли первое место в таблице с 12 очками. Столько же баллов набрала Англия, победившая в последнем туре в гостях Шотландию 6:0. Однако Нидерланды оказались выше по общей разнице мячей. Она у них составила «+8» против «+7» у Англии.

Добавим, что в последние минуты матчей команды заочно соревновались за лучшую разницу голов. Нидерланды забили бельгийкам на 90+1-й и 90+5-й минутах, а англичанки отметились забитым мячом на 90+3-й минуте.

В группе 3 обе сборные, претендовавшие на выход в финальной турнир, не смогли победить в последнем туре. Дания дома проиграла Исландии 0:1. Германия в гостях завершила вничью встречу с Уэльсом — 0:0. В итоге немки с 13 очками победили в группе, а датчанки остались вторыми с 12 очками.

Ранее выход в финальную стадию Лиги наций себе обеспечили Франция и Испания. Решающие матчи состоятся в феврале 2024 года.

В финальном турнире Лиги наций также будут разыграны две путёвки на Олимпийские игры-2024. За них поборются три сборные — Нидерланды, Германия и Испания, поскольку Франция уже имеет право выступить на турнире как хозяйка ОИ.