Юрген Клопп — о матче с «Шеффилд Юнайтед»: они будут очень стараться, я уверен на 100%

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Шеффилд Юнайтед» в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Опаснее ли «Шеффилд Юнайтед» из-за их потребности набирать очки? Конечно. Единственный способ успокоить атмосферу — это всегда играть в свой футбол, иначе ты играешь, а он идет отовсюду, практически отовсюду. Так что мы должны играть очень хорошо, но это справедливо. Представьте себе, что нам не нужно было бы играть хорошо, чтобы выиграть у «Шеффилд Юнайтед» — это же Премьер-лига, это невозможно.

Они будут очень стараться, я уверен на 100 процентов. И мы тоже, я уверен в этом на 100 процентов. Это единственное, на что я могу реально повлиять, остальное посмотрим. Но чем лучше мы будем играть, тем сложнее будет «Шеффилду», а это наша работа», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 14 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 31 очком. «Шеффилд» расположился на последнем 20 месте (5 очков).