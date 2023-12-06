«Это бросается в глаза». Севикян рассказал, чем Армения отличается от России

Полузащитник «Пари Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян рассказал, в чём главное отличие между Арменией и Россией. Он выделил климат, а также отношение людей к национальной сборной по футболу.

«В чем главное отличие между Арменией и Россией? Во-первых, в климате: в Армении намного теплее. Во-вторых, не могу сказать, что такого не было в России, но с первого момента в сборной почувствовал любовь болельщиков. То же самое и со стороны команды и федерации. Это очень бросается в глаза. Было приятно, как тебя встречают. У нас была открытая тренировка для болельщиков, их пришло почти две тысячи человек. В этот момент понимаешь, насколько люди пропитаны любовью к сборной», — приводит слова Севикяна «Спорт-экспресс».