Жоржиньо — о Салахе: невероятного уровня игрок. Против него мне было играть сложнее всего

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо назвал нападающего Мохамеда Салаха игроком, против которого ему было тяжелее всего играть за всё время пребывания в Англии.

«Кевин Де Брёйне хорош, но я думаю, что Салах в тех матчах (финалы Кубка Англии и Кубка лиги, а также игра за Суперкубок. — Прим. «Чемпионата») был игроком просто другого уровня. Думаю, да, я бы поставил Салаха на первое место», — приводит слова Жоржиньо Liverpoolworld.

Мохамед Салах стал игроком «Ливерпуля» летом 2017 года, присоединившись к мерсисайдцам из итальянской «Ромы». В нынешнем сезоне 31-летний египтянин провёл 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач. В следующем матче внутреннего первенства «Ливерпул» сыграет с «Шеффилд Юнайтед» на выезде.