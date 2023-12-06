Сенников: у «Краснодара» есть хорошая возможность обыграть ЦСКА и остаться на первом месте

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Команды сыграют на домашней для «быков» арене 10 декабря.

«У «Краснодара» есть хорошая возможность выиграть последнюю игру перед паузой и остаться на первом месте. Они приложат максимум усилий. Тем более, играют дома. Но ЦСКА может преподнести сюрприз, у них очень хороший подбор игроков. «Краснодару» будет не так просто выиграть.

Если учесть последнюю игру с «Оренбургом», не сказал бы, что победа была уверенной. Не думаю, что «Краснодар» испытывает давление, находясь на первом месте. У них одна задача — выигрывать в каждом матче. Думаю, все клубы хотели и хотят в последних матчах набрать максимум очков. Те же «Динамо» и «Локомотив» хотят вступить в весеннюю часть в роли конкурентов, а не просто догоняющих», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.