Сенников: «Локомотив» может стать чемпионом, если будет играть как прошлой весной

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о турнирных перспективах московской команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» переиграл «Зенит» полностью (3:1. — Прим. «Чемпионата»). Очень хорошая победа. Понятно, что и «Зенит» не сыграл свою лучшую игру. Но москвичи были лучше готовы и заслуженно победили.

Для того, чтобы претендовать на чемпионство, нужна стабильность. Но «Локомотив» не добрал очков. Пока надо хорошо закончить первую часть сезона, обязательно выиграть в следующем матче. А потом готовиться к весне. Если «Локомотив» пройдёт вторую часть сезона так, как в прошлом году, то может даже стать чемпионом», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

На данный момент «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 28 очков после 17 туров.