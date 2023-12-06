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Юрий Сёмин: «Краснодар» — лидер, но выигрывать чемпионство очень сложно

Юрий Сёмин: «Краснодар» — лидер, но выигрывать чемпионство очень сложно
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Российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА. Встреча состоится 10 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

«Краснодар» и ЦСКА — две совершенно равные команды. Сложно что-то предугадать. У нас в чемпионате много равных команд. Команды, находящиеся внизу таблицы, значительно подровнялись с верхними. Но «Краснодар» — лидер. Они лидировали практически весь первый круг. Давит первая строчка на «Краснодар» или не давит, мы определимся в конце чемпионата.

Сейчас идёт борьба. Выигрывать чемпионство очень сложно. Любое давление «Краснодар» должен направить в правильное для себя русло для набора очков. Давление — это очень хорошо: значит, всё время есть мотивация и новые задачи. Что здесь плохого? Я не вижу ничего плохого», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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