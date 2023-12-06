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«Было на грани, но подогревало интерес». Смолов — о противостоянии с «Зенитом» в медиа

«Было на грани, но подогревало интерес». Смолов — о противостоянии с «Зенитом» в медиа
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о противостоянии пресс-служб перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 1:0. Фёдор Смолов стал автором победного гола. Ответный матч состоится в марте 2024 года.

«Посты в социальных сетях, слова руководства клубов были на грани? На грани, но всё это подогревало дополнительный интерес. Мне кажется, даже нейтральные болельщики, симпатизирующие другим клубам, смотрели этот матч, поэтому допустимо — почему нет?

Это в стилистике фан-секторов, которых сейчас нет? Может быть, таким образом вернём их на трибуны, чего бы очень хотелось», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

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