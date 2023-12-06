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Олакунле Олусегун – лидер 17-го тура РПЛ по максимальной скорости

Олакунле Олусегун – лидер 17-го тура РПЛ по максимальной скорости
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В матче с «Оренбургом» нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун развил максимальную скорость равную 34.24 км/ч, подсчитал телеграм-канал РУСТАТ.

Форвард «быков» — лидер по этому показателю среди всех игроков Российской Премьер-Лиги, принявших участие в матчах 17-го тура. На втором месте расположился нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби, он развил скорость 33,54 км/ч. Третий — Степан Оганесян из «Оренбурга» (32,94 км/ч).

Фото: телеграм-канал РУСТАТ

«Краснодар» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Владимира Ивича сыграют с московским ЦСКА на домашней арене. Встреча состоится 10 декабря и начнётся в 19:45 мск.

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