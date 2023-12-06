Объявлена символическая сборная лучших молодых игроков Первой лиги

По итогам первого круга Первой лиги сезона-2023/2024 объявлена символическая сборная лучших молодых игроков по версии телеграм-канала «ФНЛ Маркет».

В основной состав символической сборной вошли: Кокарев, Гудков, Храмцов Варатынов, Бардыбахин, Глакин, Кайнов, Кокоев, Манелов, Савельев, Шитов.

Фото: Телеграм-канал ФНЛ Маркет

Напомним, по итогам первой половины нынешнего розыгрыша Первой лиги турнирную таблицу первенства возглавляет «Динамо» Махачкала. Клуб набрал 37 очков за 20 матчей. Второе место занимают подмосковные «Химки», в активе которых 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Акрон» (35 очков). Аналогичное количество баллов у «Тюмени» и тульского «Арсенала» (по 35) — они занимают четвёртое и пятое места соответственно. В зоне вылета — «Сокол», «Волгарь» и «Черноморец».