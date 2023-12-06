«Реал» постарается договориться с Мбаппе зимой. Игроку дадут 15 дней на принятие решения

Мадридский «Реал» попытается договориться с нападающим Килианом Мбаппе о переходе следующим летом уже в январе. Килиану дадут 15 дней на принятие решения по предложению, сообщает AS.

По информации источника, если к 1 января Мбаппе не подпишет новый контракт с ПСЖ, «Реал» свяжется с представителем форварда и выдвинет своё предложение. У Килиана будет время до 15 января, чтобы на него ответить — мадридцы больше не хотят вести долгие переговоры. Напомним, ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предпринимает попытки, направленные на то, чтобы нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе продлил контракт, апеллируя к двум обстоятельствам.

Аль-Хелаифи убеждает Мбаппе в том, что, оставшись в «ПСЖ», он в скором времени может войти в историю как лучший бомбардир французской лиги. Также президент «ПСЖ» подчёркивает, что 24-летний футболист обладает хорошими шансами выиграть Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже, являясь при этом игроком главного парижского футбольного клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 13 матчей за «ПСЖ» в рамках Лиги 1, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.

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