Агбонлахор назвал Холанда, де Брюйне, Беллингема, Кейна и Мбаппе лучшими игроками Европы

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор назвал пятёрку лучших футболистов Европы на данный момент.

«На первом месте должен быть Эрлинг Холанд. На его счету 50 голов в 48 матчах Премьер-лиги, что является рекордом, и он лучший бомбардир в этом сезоне с 14 голами. Вторым номером я бы, наверное, выбрал Кевина Де Брёйне – в лучшей форме, потому что он не играл пару месяцев.

Выбрать третьего тяжело, но я должен назвать Джуда Беллингема, учитывая то, что он делает в «Реале» в столь юном возрасте. Четвёртый – Гарри Кейн. Этот парень не получает той любви, которую заслуживает. И пятый номер – Килиан Мбаппе. Этот парень кому-то нравится, а кому-то нет, но для меня он невероятный талант, нет игроков, которые были бы похожи на него», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.