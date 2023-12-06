Абаскаль: постараемся, чтобы Максименко и Медина были готовы к матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что в московском клубе работают над тем, чтобы голкипер красно-белых Александр Максименко и полузащитник команды Хесус Медина были готовы к матчу 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Максименко сегодня тренировался. У него была простуда, довольно серьёзная. Высокая температура не опускалась. Было непросто, но сейчас он уже поправился. Что касается Медины, то у него ситуация очень непростая. Сейчас он тоже начал работать. В обоих случаях постараемся, чтобы игроки были готовы к игре с «Крыльями», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

С «Крыльями Советов» красно-белые сыграют 9 декабря на домашней арене. Начало матча — в 14:00 мск. После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков.