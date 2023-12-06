Президент ФИФА: ожидаю, что Месси сыграет на ЧМ и в 2026 году, и в 2030-м, и в 2034-м

​Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном участии нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси на чемпионате мира в 2026 году.

«Ожидаю ли я, что Месси сыграет на ЧМ-2026? И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию», – приводит слова Инфантино TyC Sports.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси не исключил, что он примет участие в чемпионате мира 2026 года. По словам нападающего, он сыграет, если будет чувствовать себя в хорошей форме.

Напомним, игроку «Интер Майами» Месси 36 лет. Год назад Лионель в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. При этом нападающий сумел стать самым ценным футболистом турнира.