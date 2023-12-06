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Экс-игрок «Спартака» Чельстрём стал главой Шведской футбольной ассоциации

Экс-игрок «Спартака» Чельстрём стал главой Шведской футбольной ассоциации
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Бывший игрок московского «Спартака» Ким Чельстрём стал главой Шведской футбольной ассоциации.

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в прокладывание нового пути шведского футбола.
Причина, по которой я взял на себя эту роль, заключается в том, что я с детства увлекался шведским футболом, и для меня было честью играть за сборную Швеции. Нам нужно проложить новый путь для развития футбола в стране», — приводит слова Чельстрёма сайт ассоциации.

Напомним, Чельстрём присоединился к «Спартаку» летом 2012 года из французского «Лиона», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3 млн. Ким провёл в московском клубе 66 матчей во всех турнирах, где отметился пятью мячами и шестью голевыми передачами.

Зимой 2014 года в качестве аренды на полгода уехал в лондонский «Арсенал», с которым выиграл Кубок страны.

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