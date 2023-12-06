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«Спартак» провёл совместный ужин с игроками, тренерами и руководством клуба

«Спартак» провёл совместный ужин с игроками, тренерами и руководством клуба
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Портал Metaratings сообщает, что «Спартак» организовал совместный ужин игроков основного состава команды, руководства клуба, тренерского штаба и совета директоров.

По информации источника, на ужине были подведены промежуточные итоги и состоялось неформальное общение.

После 17 туров красно-белые занимают седьмое место в таблице Российской Премьер-лиги с 27 очками. Свой предыдущий матч москвичи провели в гостях у «Ахмата», где потерпели поражение со счётом 1:2. За грозненский клуб отличились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. За столичную команду отличился Антон Зиньковский.

Следующий свой матч команда проведёт дома, с «Крыльями Советов». Это будет последний матч, который сыграют футболисты в рамках РПЛ перед зимней паузой.

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