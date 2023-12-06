«Барселона» выбыла из борьбы за подписание хавбека «Коринтианса» Москардо

«Барселона» не смогла добиться согласия «Коринтианса» на переход полузащитника Габриэла Москардо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представители каталонского клуба вели активные переговоры с бразильским клубом, однако не смогли достичь договорённости. В гонке за футболиста «блауграну» обошёл «ПСЖ». Молодой бразильский игрок, вероятнее всего, перейдёт именно во французскую команду за € 25 млн.

Отмечается, что на 18-летнего хавбека также претендовали такие топ-клубы, как «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».

В текущем сезоне Москардо провёл за «Коринтианс» 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.