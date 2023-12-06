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«Барселона» выбыла из борьбы за подписание хавбека «Коринтианса» Москардо

«Барселона» выбыла из борьбы за подписание хавбека «Коринтианса» Москардо
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«Барселона» не смогла добиться согласия «Коринтианса» на переход полузащитника Габриэла Москардо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представители каталонского клуба вели активные переговоры с бразильским клубом, однако не смогли достичь договорённости. В гонке за футболиста «блауграну» обошёл «ПСЖ». Молодой бразильский игрок, вероятнее всего, перейдёт именно во французскую команду за € 25 млн.

Отмечается, что на 18-летнего хавбека также претендовали такие топ-клубы, как «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».

В текущем сезоне Москардо провёл за «Коринтианс» 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

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