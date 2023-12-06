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Камоцци — об Абаскале: шоу, которое мы видели в матче с «Ахматом», было позорным

Камоцци — об Абаскале: шоу, которое мы видели в матче с «Ахматом», было позорным
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Франко Камоцци, который являлся бывшим советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что нынешний главный тренер команды Гильермо Абаскаль устроил позорное шоу в Грозном.

«Я думаю, что у каждого профессионала в футболе должно быть правильное поведение. Дети смотрят на них как на героев. Шоу, которое мы видели в матче с «Ахматом», было позорным. Я думаю, комиссия примет правильное решение. Но такое поведение неприемлемо», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в первом тайме матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак» (2:1) Абаскаль толкнул игрока хозяев Бернарду Беришу в спину, после чего футболист упал на газон. Вскоре испанский специалист извинился за этот эпизод.

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