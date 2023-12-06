Мостовой: Абаскаля надо наказать, иначе все тренеры будут толкать игроков

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой предположил, должен ли понести наказание главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после скандального эпизода в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Дисквалификация за эпизод с Беришей по-любому будет, но не больше одного матча. Я бы не дал больше. Для меня это было бы справедливым наказанием. Смысл давать больше? Все были на эмоциях. Да, Абаскаль чуть подтолкнул. Ясно, что надо наказать, потому что иначе все тренеры будут толкать игроков. Но такой эпизод может произойти с каждым», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», чтобы отпраздновать гол, а Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.