Лайнсмен покинул позицию в матче «МЮ» — «Челси» из-за сломанной рации

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Один из помощников главного судьи Криса Каваны, который обслуживает матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (1:1), проходящий в данный момент, покинул позицию в игре из-за сломанной рации.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На 28-й минуте лайнсмен ушёл в сторону, где ему в течение двух минут помогали с восстановлением рации. Среди помогавших был резервный арбитр — Тим Робинсон.

Напомним, на восьмой минуте Бруну Фернандеш не реализовал 11-метровый, Роберт Санчес парировал удар португальца.

На 19-й минуте Гарри Магуайр в центре штрафной пробил после прострела от лицевой — в ногу защитника. Отскок получился на Скотта Мактоминея, который после обработки мяча с полулёта открыл счёт.

На 45-й минуте в позиционной атаке Михаил Мудрик сделал передачу к линии штрафной, откуда Коул Палмер из-под защитника несильно пробил низом.