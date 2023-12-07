«Вильярреал» и «Маккаби» Хайфа сыграли вничью в перенесённом матче ЛЕ

В четверг, 7 декабря, проходил перенесённый матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались испанский «Вильярреал» и израильский «Маккаби» Хайфа. Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале, Испания. Игра началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0.
Напомним, игру перенесли из-за ситуации вокруг Израиля и Пакистана.
На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» располагается на второй строчке группы F с 10 очками. «Маккаби» Хайфа после такого же количества проведённых игр находится на последнем, четвёртом месте с двумя очками. Лидером группы является французский «Ренн» с 12 очками, а на третьей позиции находится греческий «Панатинаикос» с четырьмя очками.
- 7 декабря 2023
-
01:28
-
01:15
-
01:11
-
01:03
-
00:56
-
00:55
-
00:52
-
00:50
-
00:49
-
00:38
-
00:37
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:13
-
00:05
-
00:01
- 6 декабря 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:46
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:12
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:36
-
22:36
-
22:31