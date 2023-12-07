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«Вильярреал» и «Маккаби» Хайфа сыграли вничью в перенесённом матче ЛЕ

«Вильярреал» и «Маккаби» Хайфа сыграли вничью в перенесённом матче ЛЕ
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В четверг, 7 декабря, проходил перенесённый матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались испанский «Вильярреал» и израильский «Маккаби» Хайфа. Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале, Испания. Игра началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0.

Напомним, игру перенесли из-за ситуации вокруг Израиля и Пакистана.

На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» располагается на второй строчке группы F с 10 очками. «Маккаби» Хайфа после такого же количества проведённых игр находится на последнем, четвёртом месте с двумя очками. Лидером группы является французский «Ренн» с 12 очками, а на третьей позиции находится греческий «Панатинаикос» с четырьмя очками.

Лига Европы . Группа F. 3-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
0 : 0
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Комментарии
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