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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Мактоминей оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Мактоминей оформил дубль
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В четверг, 7 декабря, проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. Игра началась в 23:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте Бруну Фернандеш не реализовал 11-метровый, Роберт Санчес парировал удар португальца.

На 19-й минуте Гарри Магуайр в центре штрафной пробил после прострела от лицевой — в ногу защитника. Отскок получился на Скотта Мактоминея, который после обработки мяча с полулёта открыл счёт.

На 45-й минуте в позиционной атаке Михаил Мудрик сделал передачу к линии штрафной, откуда Коул Палмер из-под защитника несильно пробил низом.

На 70-й минуте Алехандро Гарначо от левого угла штрафной выполнил выверенную передачу на дальнюю штангу, а набежавший Мактоминей даже без прыжка головой переправил мяч в сетку ворот, оформив дубль.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Мактоминей – 19'     1:1 Палмер – 45'     2:1 Мактоминей – 69'    

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге была ничья со счётом 1:1, а в ответной игре «Манчестер Юнайтед» победил со счётом 4:1.

На данный момент после 14 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке с 24 очками. «Челси» после такого же количества проведённых игр находится на 10-й позиции с 19 очками.

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