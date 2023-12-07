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Гвардиола высказался о безвыигрышной серии «Манчестер Сити» в АПЛ

Гвардиола высказался о безвыигрышной серии «Манчестер Сити» в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о четырёхматчевой безвыигрышной серии команды в АПЛ. Ранее в матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» (0:1).

«Шесть очков от вершины. Мы бы предпочли быть лучшими в лиге, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня. За эти годы мы нашли способ выигрывать матчи, но нам пришлось немного потрудиться, и сейчас мы должны найти способ побороть эту ситуацию. Моя работа — найти решение. Динамика меняется в зависимости от побед в играх. Когда команда становится лучше, вы должны это признать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков.

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