«Палмейрас» сыграл вничью с «Крузейро» и стал чемпионом Бразилии
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«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии второй раз подряд.
Сегодня, 7 декабря, клуб из Сан-Паулу сыграл вничью в гостевом матче с «Крузейро» (1:1) и стал не досягаем по очкам для второго места. Теперь у «Палмейрас» 70 очков, а у ближайшего преследователя «Атлетико Минейро» 66 очков и матч в запасе.
Голом за «Палмейрас» на 21 минуте отличился будущий новичок «Реала» Мадрид нападающий Эндрик. Сравнял счёт на 80 минуте защитник Никан.
Для «Палмейрас» победа в бразильской серии А стала 12-й в истории команды.
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