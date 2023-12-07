«Брайтон» повторил достижение 1934 года, забив и пропустив во всех 15 матчах АПЛ

«Брайтон» стал первой за долгое время командой из английской Премьер-лиги, которая забила и пропустила во всех 15 матчах сезона, сообщает Squawka.

Последним клубом, которому удалось совершить подобное достижение, был «Вулверхэмптон» в сезоне-1934/1935.

После 15 туров «Брайтон» занимает восьмое место в АПЛ с 25 очками. Разница мячей у команды Де Дзерби составляет +5 (32 забитых, 27 пропущенных). Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда заняла шестое место и впервые в истории клуба вышла в еврокубки.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Бёрнли». Встреча на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» состоится 9 декабря, начало в 18:00 мск.